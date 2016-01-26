Примерный сайт

Образец сайта. Делала для портфолио, дизайн может быть с любой, с любыми вкладками, функциями и стилистикой. Также делаю landing pages. Все с Вашим согласованием. Изначально продумаю макет, дизайн, вышлю на утверждение. Если все в порядке, то приступлю к созданию качественного сайта. Любая критика принимается :) За подробностями обращаться в личку. Не пожалеете :)