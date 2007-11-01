ПРОДАЕТСЯ: магазин цветов Праздник

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Октябрь-Ноябрь, 2006
ООО «Миндалина» занимается составлением и доставкой по г. Санкт-Петербургу букетов цветов, в том числе свадебных букетов, бизнес-букетов. Помимо этого, наши флористы имеют богатый опыт в создании цветочных композиций из живых цветов и сухоцветов.
На финальной стадии разработки (фактически уже запуска проекта), заказчик отказался платить, поэтому работа прекращена. Проект продается. По вопросам приобретения обращайтесь сюда: [email protected], ICQ: 44331418