ПРОДАЕТСЯ: окна и двери AKFA Aluminium. Вариант 1

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Март, 2007
Компания AKFA Aluminium - это динамично развивающееся предприятие со своей производственной и инженерной базой. Компания производит окна, двери, витражи из алюминиевого профиля и ПВХ, аксессуары к ним, пластиковые трубы и фитинги, а также полиэтиленовую пленку.
Разработка проекта приостановлена. Данный дизайн продается. За подробностями обращайтесь: [email protected], ICQ: 44331418