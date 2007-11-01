ПРОДАЕТСЯ: окна и двери AKFA Aluminium. Вариант 1

Март, 2007

Компания AKFA Aluminium - это динамично развивающееся предприятие со своей производственной и инженерной базой. Компания производит окна, двери, витражи из алюминиевого профиля и ПВХ, аксессуары к ним, пластиковые трубы и фитинги, а также полиэтиленовую пленку.

Разработка проекта приостановлена. Данный дизайн продается. За подробностями обращайтесь: [email protected], ICQ: 44331418