Продающий лендинг в Figma

Добавлена
6 месяцев назад
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Продающий лендинг на тему “Школа сёрфинга на Камчатке”

+ Компоненты / Автолейаут / Сетка / Чистота в слоях / Стили

ЗАДАЧА:

  • Разработать дизайн-макет для школы сёрфинга;

  • Использовать большие фото, линии или рамки;

  • Структура сайта: создать удобную и понятную структуру сайта с навигацией по основным разделам;

  • SEO-оптимизация: учесть требования SEO-оптимизации для улучшения видимости сайта в поисковых системах.

РЕШЕНИЕ:

  • Использовать линии для выделения заголовков;

  • Показать преимущества и доступность школы;

  • Сделать из фото непрерывную сетку с расстоянием 20пх по горизонтали/вертикали;

  • Выделить контактный телефон, т.к. основная запись происходит через него.