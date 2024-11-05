Продающий лендинг в Figma

Продающий лендинг на тему “Школа сёрфинга на Камчатке”
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ЗАДАЧА:
Разработать дизайн-макет для школы сёрфинга;
Использовать большие фото, линии или рамки;
Структура сайта: создать удобную и понятную структуру сайта с навигацией по основным разделам;
SEO-оптимизация: учесть требования SEO-оптимизации для улучшения видимости сайта в поисковых системах.
РЕШЕНИЕ:
Использовать линии для выделения заголовков;
Показать преимущества и доступность школы;
Сделать из фото непрерывную сетку с расстоянием 20пх по горизонтали/вертикали;
Выделить контактный телефон, т.к. основная запись происходит через него.