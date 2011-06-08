Продажа орехов и сухофруктов
Дизайн сайтов
Добавлена211 просмотров
13 лет назад
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Сайт был разработан для компании, занимающейся продажей орехов, сухофруктов, овощей, фруктов, безалкогольных напитков в розницу и оптом.
Функциональные особенности:
1) Реализован каталог продукции в виде таблицы
2) Навигация по страницам