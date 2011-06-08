Продажа орехов и сухофруктов

http://васик.рф

Сайт был разработан для компании, занимающейся продажей орехов, сухофруктов, овощей, фруктов, безалкогольных напитков в розницу и оптом.

Функциональные особенности:

1) Реализован каталог продукции в виде таблицы

2) Навигация по страницам