Продажа запчастей
Дизайн сайтов
Добавлена106 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта разработан в соответствии с логотипом компании и ее сферой деятельности.
Функциональные особенности:
1) Каталог продукции, разделенный на 4 раздела в соответствии с требованиями Заказчика.
2) Страница обратной связи с компанией
3) Поиск продукции
4) Список новых поступлений