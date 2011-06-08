Продажа запчастей

http://avtomchik.ru

Дизайн сайта разработан в соответствии с логотипом компании и ее сферой деятельности.

Функциональные особенности:

1) Каталог продукции, разделенный на 4 раздела в соответствии с требованиями Заказчика.

2) Страница обратной связи с компанией

3) Поиск продукции

4) Список новых поступлений