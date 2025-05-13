Проект: ARTELLY — дизайн-концепт сайта для студии интерьерного дизайна
Описание:
Современный и минималистичный лендинг, созданный для студии, специализирующейся на интерьерах в стиле «минимал лофт».
Проект разработан с упором на контрастную типографику, простую навигацию и визуальную акцентность.
Что сделано:
– Дизайн сайта (лендинг)
– Подбор цветовой палитры (#0000FF + #FFFFFF)
– Подбор шрифтов (Bebas Neue — заголовки, Inter — основной текст)
– Презентация проекта с мокапами
– Разработка визуальной структуры и стилистики
Инструменты:
Figma, Photoshop, Midjourney (для AI-визуализаций), Tilda (при необходимости верстки)
Цель:
Создать эффектный, узнаваемый дизайн, который выделяется и запоминается благодаря смелой типографике и яркому синему цвету. Проект — демонстрация способности выстроить айдентику и подать интерьер как часть визуальной концепции.
📩 Готова разработать подобный или адаптированный под ваш бренд сайт.