Проект: ARTELLY — дизайн-концепт сайта для студии интерьерного дизайна

Описание:

Современный и минималистичный лендинг, созданный для студии, специализирующейся на интерьерах в стиле «минимал лофт».

Проект разработан с упором на контрастную типографику, простую навигацию и визуальную акцентность.

Что сделано:

– Дизайн сайта (лендинг)

– Подбор цветовой палитры (#0000FF + #FFFFFF)

– Подбор шрифтов (Bebas Neue — заголовки, Inter — основной текст)

– Презентация проекта с мокапами

– Разработка визуальной структуры и стилистики

Инструменты:

Figma, Photoshop, Midjourney (для AI-визуализаций), Tilda (при необходимости верстки)

Цель:

Создать эффектный, узнаваемый дизайн, который выделяется и запоминается благодаря смелой типографике и яркому синему цвету. Проект — демонстрация способности выстроить айдентику и подать интерьер как часть визуальной концепции.

📩 Готова разработать подобный или адаптированный под ваш бренд сайт.