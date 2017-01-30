Прототип сайта компании "Эко вкус".

Проект получился довольно специфический. Но все пожелания заказчика были реализованы.

Задача:

Разработать прототип сайта для розничного магазина с возможностью оформлять заказ через сайт. Сайт должен давать посетителям полное представление об ассортименте магазина, ценах и скидках.При желании посетитель должен иметь возможность оформить заказ с доставкой или самовывозом.

Прототип каких страниц сайта необходимо разработать:

Главная, Страница категории, Страница товара, Корзина.