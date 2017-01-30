Прототип сайта компании "Эко вкус".

Добавлена
7 лет назад
125 просмотров
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Проект получился довольно специфический. Но все пожелания заказчика были реализованы.  

Задача:

Разработать прототип сайта для розничного магазина с возможностью оформлять заказ через сайт. Сайт должен давать посетителям полное представление об ассортименте магазина, ценах и скидках.При желании посетитель должен иметь возможность оформить заказ с доставкой или самовывозом. 

Прототип каких страниц сайта необходимо разработать:

Главная, Страница категории, Страница товара, Корзина.