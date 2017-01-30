Прототип сайта компании "Эко вкус".

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект получился довольно специфический. Но все пожелания заказчика были реализованы.
Задача:
Разработать прототип сайта для розничного магазина с возможностью оформлять заказ через сайт. Сайт должен давать посетителям полное представление об ассортименте магазина, ценах и скидках.При желании посетитель должен иметь возможность оформить заказ с доставкой или самовывозом.
Прототип каких страниц сайта необходимо разработать:
Главная, Страница категории, Страница товара, Корзина.