Путешествия и хайкинг по Армении

Дизайн сайтов
Добавлена
17 дней назад
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По ТЗ заказчика я нашел референсы и материалы, чтобы определиться со стилем и внешним видом. Создал несколько шаблонов и определился с функционалом сайта.
Я сделал дизайн минималистичным и красочным, чтобы клиенты и зрители не могли оторваться от красоты природы и им было удобно узнать о сайте, компании и их предложении для них.