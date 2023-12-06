Путешествия и хайкинг по Армении
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
17 дней назад
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По ТЗ заказчика я нашел референсы и материалы, чтобы определиться со стилем и внешним видом. Создал несколько шаблонов и определился с функционалом сайта.
Я сделал дизайн минималистичным и красочным, чтобы клиенты и зрители не могли оторваться от красоты природы и им было удобно узнать о сайте, компании и их предложении для них.