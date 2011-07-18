Работа №14 Разработка шапки для сайта (вариант1)
Дизайн сайтов
Добавлена523 просмотра
12 лет назад
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Нужна шапка для сайта
Настроение шапки "светлое", но клоунское.
Основным на шапке будет здание.
Здание должно выделятся и светится.
Здание это - шоу
Здание должно притягивать, ночью должно выделятся
Отойти от реалии и добавить немного сказки и фантазии.
Здание это - различные кружки, дискотека, концерты, выступления , новогод. ёлки и тд..
Обязателен переход низ шапки на белый фон.
Есть обработанные фото здания, подложки под здание (как варианты), рендеры здания 3D с разных сторон.
Так же есть сам объект 3D