Работа №14 Разработка шапки для сайта (вариант2)

Нужна шапка для сайта

Настроение шапки "светлое", но клоунское.

Основным на шапке будет здание.

Здание должно выделятся и светится.

Здание это - шоу

Здание должно притягивать, ночью должно выделятся

Отойти от реалии и добавить немного сказки и фантазии.

Здание это - различные кружки, дискотека, концерты, выступления , новогод. ёлки и тд..

Обязателен переход низ шапки на белый фон.

Есть обработанные фото здания, подложки под здание (как варианты), рендеры здания 3D с разных сторон.

Так же есть сам объект 3D