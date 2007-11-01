Июль, 2007

http://www.radioforex.ru/

Главная страница, сочетающая в себе ссылки на Информационно-аналитический портал (Новостные ленты по Форексу и фондовому рынку, экономике, политике и бизнесу) и Радио RadioFOREX (Интернет-радиостанция для участников фондового и валютного рынков. Первое бизнес-радио в интернете - для тех, кто знает цену информации).