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Июль, 2007
Главная страница, сочетающая в себе ссылки на Информационно-аналитический портал (Новостные ленты по Форексу и фондовому рынку, экономике, политике и бизнесу) и Радио RadioFOREX (Интернет-радиостанция для участников фондового и валютного рынков. Первое бизнес-радио в интернете - для тех, кто знает цену информации).