Разработаю дизайн для вашего сайта!

Всем привет, меня зовут Юлия.

Я предоставляю услуги по веб-дизайну.

Работаю на платформе Tilda, Figma.

Я пополняю свое портфолио работами, поэтому делаю сайты максимально качественно и недорого!

Что входит в мои услуги?

1. Бриф и консультация перед началом работы;

2. Составление воронки продаж для структуры будущего сайта;

3. Написание заголовков и основных текстов;

4. Прототипирование (отрисовка скелета сайта, его последовательность блоков);

5. Дизайн сайта (наполнение типографикой, контентом сайт);

6. Верстка и адаптация сайта, подключение анимации;

7. Подключение всех необходимых вспомогательных систем (платёжные системы, системы приёма заявок и тп)

Срок работы: до 7 дней.

Буду рада нашему сотрудничеству!