Разработаю дизайн для вашего сайта!

Всем привет, меня зовут Юлия.
Я предоставляю услуги по веб-дизайну.
Работаю на платформе Tilda, Figma.
Я пополняю свое портфолио работами, поэтому делаю сайты максимально качественно и недорого!
Что входит в мои услуги?
1. Бриф и консультация перед началом работы;
2. Составление воронки продаж для структуры будущего сайта;
3. Написание заголовков и основных текстов;
4. Прототипирование (отрисовка скелета сайта, его последовательность блоков);
5. Дизайн сайта (наполнение типографикой, контентом сайт);
6. Верстка и адаптация сайта, подключение анимации;
7. Подключение всех необходимых вспомогательных систем (платёжные системы, системы приёма заявок и тп)
Срок работы: до 7 дней.
Буду рада нашему сотрудничеству!