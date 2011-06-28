Разработка дизайна для комплекса "Торговые ряды"
Дизайн сайтов
Добавлена308 просмотров
12 лет назад
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Разработка дизайна сайта для торгового комплекса "Торговые ряды", Владивосток, конкурсная работа
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ЗАДАЧА: Требование – наличие на главной странице логотипа и изображения самого комплекса.
пожелание – использовать в дизайне, какие либо элементы из оформления самого комплекса (см. фото)
Цвета:
обязательно НЕ использовать темный цвет, тяжелые тона, но и не пустой белый фон