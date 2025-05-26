Разработка дизайна для многостраничного веб-сайта

В этой сфере я являюсь опытным и креативным фрилансером для разработки многостраничного веб-сайта, который будет соответствовать современным стандартам и эффективно решать задачи нашего бизнеса. Сайт будет визуально привлекательным, удобным в навигации и оптимизированным для поисковых систем. Гарантирую создание уникального и адаптивного дизайна сайта, соответствующего бренд-идентичности компании. Реализация необходимого функционала, включая формы обратной связи, галереи, блоги, интеграцию с социальными сетями и т.д. (Детальный список функционала обговаривается). Обеспечение корректного отображения сайта на различных устройствах (компьютеры, планшеты, смартфоны). Предоставление технической поддержки и консультаций после запуска сайта.