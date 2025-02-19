Разработка и дизайн адаптивного сайта с SEO-оптимизацией

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2 месяца назад
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Точечный рисунок (2).png
Точечный рисунок (2)1.png
Точечный рисунок (2).jpg

Создаю современные адаптивные сайты с продуманным дизайном, удобной навигацией и высокой скоростью загрузки. Работаю как с готовыми макетами, так и разрабатываю дизайн с нуля, учитывая брендовые цвета, стилистику и цели бизнеса.

Что входит в работу:

  • Анализ конкурентной среды для создания уникального и удобного интерфейса

  • Разработка адаптивного дизайна, который корректно отображается на всех устройствах

  • Верстка сайта с учетом стандартов UX/UI

  • Настройка и подключение систем аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics)

  • Базовая SEO-оптимизация (оптимизированная структура страниц, мета-теги, заголовки, скорость загрузки, удобные URL)

  • Подключение микроразметки для улучшения видимости в поисковых системах

В результате вы получаете полностью готовый к запуску сайт, который соответствует современным требованиям, удобен для пользователей и оптимизирован под поисковое продвижение.