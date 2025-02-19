Разработка и дизайн адаптивного сайта с SEO-оптимизацией
Создаю современные адаптивные сайты с продуманным дизайном, удобной навигацией и высокой скоростью загрузки. Работаю как с готовыми макетами, так и разрабатываю дизайн с нуля, учитывая брендовые цвета, стилистику и цели бизнеса.
Что входит в работу:
Анализ конкурентной среды для создания уникального и удобного интерфейса
Разработка адаптивного дизайна, который корректно отображается на всех устройствах
Верстка сайта с учетом стандартов UX/UI
Настройка и подключение систем аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics)
Базовая SEO-оптимизация (оптимизированная структура страниц, мета-теги, заголовки, скорость загрузки, удобные URL)
Подключение микроразметки для улучшения видимости в поисковых системах
В результате вы получаете полностью готовый к запуску сайт, который соответствует современным требованиям, удобен для пользователей и оптимизирован под поисковое продвижение.