Разработка портала PsyJournals.ru
Дизайн сайтов
Добавлена167 просмотров
12 лет назад
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Разработка концепции, информационной архитектуры.
Разработка полного техзадания на дизайн, программирование.
Подбор CMS.
Сопровождение программирования, этапов доработок (тестирование, bugreporting)
Контент-менеджмент.
Продвижение портала (поисковое, профессиональные сообщества, соц.сети).
Поиск корпоративных клиентов. Техподдержка пользователей.