Разработка портала PsyJournals.ru

Дизайн сайтов
Добавлена
12 лет назад
167 просмотров
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http://psyjournals.ru

Разработка концепции, информационной архитектуры.

Разработка полного техзадания на дизайн, программирование.

Подбор CMS.

Сопровождение программирования, этапов доработок (тестирование, bugreporting)

Контент-менеджмент.

Продвижение портала (поисковое, профессиональные сообщества, соц.сети).

Поиск корпоративных клиентов. Техподдержка пользователей.