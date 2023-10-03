Разработка сайта для культурного центра

Заказчик обратился за помощью в редизайне сайта культурного центра.

В процессе работы над этим проектом, мне было важно передать атмосферу, связанную с порядочностью, профессионализмом, релаксацией и чистотой. Чтобы каждый посетитель сайта мог быть уверен что, Культурный центр — это не просто здание, а место, где люди могут раскрыть свой творческий потенциал, насладиться культурными мероприятиями и общением с единомышленниками. Результатом остались довольны:)

Ознакомиться с сайтом можно здесь: https://homedk.tilda.ws/houseofculture_home