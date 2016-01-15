Ребрендинг раздела "Доставка" ИМ на 1С-Битрикс

Решение задачи придания интернет-магазину т.н. федерального статуса.

Данный вариант считается промежуточным. В окончательном (полном) варианте он будет выполнен тогда, когда будет готово программирование (интегрирование) калькуляторов сторонних логистических компаний (СПСР-ЭКСПРЕСС, Деловые линии, DPD)

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