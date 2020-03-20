Redesign "ANTIbotan"

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Проведена разработка:
- Техническое задание;
- UI/UX;
- Редизайн
Использованные технологии:
Web Design, User Experience Design, User Interface Design
Использованные инструменты:
Adobe Photoshop
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