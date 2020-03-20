Redesign "ANTIbotan"

Целью создания ресурса является предоставление возможности находить ответы на большинство вопросов, связанных с обучением. На antibotan.com сконцентрированы научные работы, результаты работы и знания не одного поколения студентов. И все это Вы получите БЕСПЛАТНО!

Проведена разработка:

- Техническое задание;

- UI/UX;

- Редизайн

Использованные технологии:

Web Design, User Experience Design, User Interface Design

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop

#сайты_под_ключ #PHP5 #HTML5 #CSS3 #JQeury #Javacript #laravel #design #web-design #programming #UI-UX #AdobePhotoshop #seo-оптимизация #seo #SMM #Laravel #VueJs #веб-программирование