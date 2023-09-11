Redesign concept/Healthy food

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Етапи роботи

  • Дослідження (аналіз клієнтів, аналіз конкуренції)

Аналіз аудиторії, яка відвідує сайт і цікавиться здоровим харчуванням

Аналіз та огляд конкурентів у сфері здорового харчування.

  • Мудборд

Розробка Moodboard, що включає кольорову палітру, стиль, фотографії, шрифти

  • Прототипування (Wireframing)

Створення прототипу сторінок сайту, що містить основні блоки, меню, структуру

  • Дизайн (UI/UX дизайн)

Розробка дизайну сайту на основі Moodboard та прототипу

  • Адаптивні версії (Адаптивний дизайн)

Створення адаптивних версій сайту для різних пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети