Redesign concept/Healthy food
Дизайн сайтов
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3 месяца назад
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Етапи роботи
Дослідження (аналіз клієнтів, аналіз конкуренції)
Аналіз аудиторії, яка відвідує сайт і цікавиться здоровим харчуванням
Аналіз та огляд конкурентів у сфері здорового харчування.
Мудборд
Розробка Moodboard, що включає кольорову палітру, стиль, фотографії, шрифти
Прототипування (Wireframing)
Створення прототипу сторінок сайту, що містить основні блоки, меню, структуру
Дизайн (UI/UX дизайн)
Розробка дизайну сайту на основі Moodboard та прототипу
Адаптивні версії (Адаптивний дизайн)
Створення адаптивних версій сайту для різних пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети