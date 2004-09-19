LEGO – это популярный бренд игрушек, созданный в Дании и известный своими конструкторами с яркими пластиковыми деталями, из которых можно собирать практически всё, от простых построек до сложных механизмов. Название "LEGO" происходит от датских слов "leg godt", что переводится как "играй хорошо". Основатель бренда, Оле Кирк Кристиансен, начал производство деревянных игрушек в 1932 году, а в 1949 году компания перешла на пластик, выпустив первые версии знаменитых кубиков. Задача проекта: Сделать редизайн интернет магазина, в минималистичном стиле и повысить продажы.

Redesign, Lego [UX/UI] :: Behance