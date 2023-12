Redesign of the landing page for the Van Gogh exhibition

Головною метою цього проекту було створення інтуїтивно зрозумілого та зручного інтерфейсу, який допоможе відвідувачам ознайомитися з пропозиціями виставки. Зрозуміла навігація, інтерактивні елементи та продумані переходи були використані для підвищення залученості та простоти дослідження. Основна ідея редизайну сайту полягала в тому, щоб створити модульний стиль дизайну сайту.

Проект був зроблений виключно для практики і для поповнення мого портфоліо!



The main goal of this project was to create an intuitive and user-friendly interface to help visitors become familiar with the exhibition's offerings. Clear navigation, interactive elements, and thoughtful transitions were incorporated to increase engagement and ease of exploration. The basic idea behind the website redesign was to have a modular design style of the website.



The project was done purely for practice and to add to my portfolio!