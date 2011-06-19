Редизайн блога Absolvo.ru
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Добавлена113 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2011/sites/absolvo/
Я переделал главную и внутреннюю страницу блога в соответствии с условиями заказчика.
Необходимо было оставить прежний строгий стиль блога, поменять расцветку и оформление постов, шапки и футера блога. Так-же нужно было оформить форму комментариев и сам вид комментариев.
Текстуру шапки/футера увы не приняли. Было решено оставить простые цветные полоски.