Редизайн блога Absolvo.ru

http://iljamiskov.com/portfolio/2011/sites/absolvo/

Я переделал главную и внутреннюю страницу блога в соответствии с условиями заказчика.

Необходимо было оставить прежний строгий стиль блога, поменять расцветку и оформление постов, шапки и футера блога. Так-же нужно было оформить форму комментариев и сам вид комментариев.

Текстуру шапки/футера увы не приняли. Было решено оставить простые цветные полоски.