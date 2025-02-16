Редизайн главной страницы магазина косметики

Описание

Задача: Редизайн имеющегося сайта, а именно разработка концепта главной страницы интернет-магазина и адаптация под мобильные устройства. Основной идеей являлось представление философии бренда через UI-дизайн, и заточенная под пользователя последовательность контента на странице, создающая доверие к косметике данного бренда.

Ecomake – бренд минеральной косметики. Производит гипоаллергенную безопасную эко-френдли косметику. Поддерживает осознанное потребление, изготовление и использование упаковок, подлежащих повторной переработке.

Был проведен анализ аудитории, на которую направлена продукция бренда, вот основные черты:

Женская часть населения; возраст 16-35 лет; средний уровень дохода; болью в выборе товара является гипоаллергенность косметики и безопасный состав; ценности представляют сохранение окружающей среды путем использование компонентов безопасных для природы и переработка упаковки

Основой для разработки прототипа страницы был юзер-флоу, по которому пользователь мог либо сразу при открытии страницы перейти в каталог, либо увидеть наиболее популярные продукты. А так же не менее важным являлось наличие блоков с философией, преимуществами и инфлюенсерами, чтобы новый пользователь ближе познакомился с концепцией бренда.

Для дизайна был выбран монохромный вариант с наиболее ассоциируемым с экологичностью цветом – зеленым. Оттенки подобраны под один из современных мотивов в дизайне – спокойные и приглушенные.