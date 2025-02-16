Редизайн главной страницы магазина косметики

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3 месяца назад
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Описание

Задача: Редизайн имеющегося сайта, а именно разработка концепта главной страницы интернет-магазина  и адаптация под мобильные устройства. Основной идеей являлось представление философии бренда через UI-дизайн, и заточенная под пользователя последовательность контента на странице, создающая доверие к косметике данного бренда.

Решение

Ecomake – бренд минеральной косметики. Производит гипоаллергенную безопасную  эко-френдли косметику. Поддерживает осознанное потребление, изготовление и использование упаковок, подлежащих повторной переработке.
Был проведен анализ аудитории, на которую направлена продукция бренда, вот основные черты:
Женская часть населения; возраст 16-35 лет; средний уровень дохода; болью в выборе товара является гипоаллергенность косметики и безопасный состав; ценности представляют сохранение окружающей среды путем использование компонентов безопасных  для природы и переработка упаковки

Результат

Основой для разработки прототипа страницы был юзер-флоу, по которому пользователь мог либо сразу при открытии страницы перейти в каталог, либо увидеть наиболее популярные продукты. А так же не менее важным являлось наличие блоков с философией, преимуществами  и инфлюенсерами, чтобы новый пользователь  ближе познакомился с концепцией бренда.
Для дизайна был выбран монохромный вариант с наиболее ассоциируемым с экологичностью цветом – зеленым.  Оттенки подобраны под один из современных мотивов  в дизайне – спокойные и приглушенные.