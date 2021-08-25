Редизайн интернет-магазина

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Было необходимо провести анализ актуального сайта, выявить слабые места и закрыть их в редизайне.
Основные проблемы:
1) Сайт морально устарел
2) Избыток жёлтого цвета в оригинальном дизайне (в следствии этого пользователю сложнее сфокусироваться на важных для него элементах сайта)
3) Перегруженность информацией на одном экране, её необходимо разделить на равные части