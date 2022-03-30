Редизайн интернет-магазина десертов

Задача

Сделать редизайн интернет-магазина с сохранением стилистических элементов и основной структуры главной страницы.

Цели

Подчеркнуть запоминающийся вкус десертов яркими акцентами в дизайне. Упор сделан на удобный выбор товара из каталога. Целевая аудитория, в большинстве - девушки.

Решение

Были выбраны яркие цвета и опираясь на стилистику логотипа, изящный шрифт для заголовков. Для удобства пользователя были реализованы корзина и каталог с возможностью добавления десертов в избранное. Было принято решение работать с главной целевой аудиторией - с прекрасными девушками. Дизайн в ярком розовом и персиковом на фоне, ориентирован именно на них. Но удобный каталог, поможет сохранить и мужскую аудиторию.