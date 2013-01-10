Редизайн интернет-магазина lanzauto.ru

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Сотрудничество с lanzauto.ru началось с создания flash баннера, который также есть в моем портфолио. Затем мне было поручено разработать дизайн дополнительных разделов сайта. Сайт расширялся и постоянно появлялась новая работа.
Оригинальный дизайн, которого я поначалу придерживался, все больше терял актуальность. И тогда было принято решение разработать новую главную страницу.
Кроме самого сайта разработаны иконки для внутренних разделов.
Работа над сайтом продолжается. Ждите новых проектов.