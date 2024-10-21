Редизайн интернет магазина Vinyla

Редизайн интернет-магазина виниловых пластинок Vinyla был сосредоточен на улучшении визуальной привлекательности и удобства пользования сайтом для привлечения большего количества ценителей виниловой музыки. Во время работы над проектом я провела детальное исследование, которое включало анализ конкурентов, целевой аудитории и современных трендов в дизайне музыкальных онлайн-магазинов. Была разработана новая структура сайта, создана дизайн концепция, интерактивный прототип, а также адаптированы все страницы для корректного отображения на различных устройствах. Для придания динамики сайту были добавлены анимационные эффекты.