Редизайн интернет-магазина ювелирных украшений LaQueen

Провела полное обновление дизайна интернет-магазина бренда LaQueen.

Цель — улучшить пользовательский опыт, визуальную эстетику и повысить конверсию на всех этапах воронки: от первого экрана до карточки товара и оформления заказа.

Что было сделано:

Редизайн главной страницы: добавлены стильные баннеры, навигационные категории, блоки

с популярными товарами и акциями;

Новый каталог товаров: фильтры по параметрам, метки "NEW", чистая и структурированная сетка карточек;

Карточка товара: улучшенный визуальный блок с фото и описанием, табы с доставкой/оплатой/гарантией, блок рекомендованных товаров;

Продуманный UI-кит : шрифты, кнопки, иконки, отступы, палитра;

Подчеркнута премиальность бренда через элегантную типографику, нейтральные тона и фотостиль.

Особенности дизайна:

Светлый минимализм с теплыми акцентами (шоколад + золото);

Продуманные пользовательские сценарии;

Визуально чистый и доверительный интерфейс;

Оптимизация под мобильные устройства.

Проект демонстрирует навыки в e-commerce UX/UI-дизайне, работе с брендом в премиум-сегменте

и построении удобного, визуально привлекательного интерфейса для онлайн-продаж.