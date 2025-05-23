Редизайн интернет-магазина ювелирных украшений LaQueen
Провела полное обновление дизайна интернет-магазина бренда LaQueen.
Цель — улучшить пользовательский опыт, визуальную эстетику и повысить конверсию на всех этапах воронки: от первого экрана до карточки товара и оформления заказа.
Что было сделано:
Редизайн главной страницы: добавлены стильные баннеры, навигационные категории, блоки
с популярными товарами и акциями;
Новый каталог товаров: фильтры по параметрам, метки "NEW", чистая и структурированная сетка карточек;
Карточка товара: улучшенный визуальный блок с фото и описанием, табы с доставкой/оплатой/гарантией, блок рекомендованных товаров;
Продуманный UI-кит: шрифты, кнопки, иконки, отступы, палитра;
Подчеркнута премиальность бренда через элегантную типографику, нейтральные тона и фотостиль.
Особенности дизайна:
Светлый минимализм с теплыми акцентами (шоколад + золото);
Продуманные пользовательские сценарии;
Визуально чистый и доверительный интерфейс;
Оптимизация под мобильные устройства.
Проект демонстрирует навыки в e-commerce UX/UI-дизайне, работе с брендом в премиум-сегменте
и построении удобного, визуально привлекательного интерфейса для онлайн-продаж.