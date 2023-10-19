Редизайн корпоративного сайта для авиастроительной компании
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Gulfstream Aerospace Corporation – американская авиастроительная корпорация, является дочерней компанией General Dynamics. Gulfstream Aerospace Corporation специализируется исключительно на сегменте административных реактивных самолётов (бизнес-джетов). С 1958 года компания выпустила более 3000 самолётов.
В ходе комплексного редизайна имеющегося сайта были выполнены следующие этапы:
1. Визуальный анализ ниши
2. Анализ конкурентов
3. Анализ целевой аудитории
4. Функциональный прототип
5. Проработка текстов
6. Мудборд, подбор референсов
7. Дизайн-концепция
8. Дизайн всех страниц
9. Адаптивы для всех экранов
10. Внедрение анимации
11. Сборка UI Kit для передачи на верстку
В результате дизайн сайта отражает премиальное позиционирование компании, привлекает целевую аудиторию и соответствует высокому уровню сервиса бренда, поддерживая имидж.