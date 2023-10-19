Редизайн корпоративного сайта для авиастроительной компании

Gulfstream Aerospace Corporation – американская авиастроительная корпорация, является дочерней компанией General Dynamics. Gulfstream Aerospace Corporation специализируется исключительно на сегменте административных реактивных самолётов (бизнес-джетов). С 1958 года компания выпустила более 3000 самолётов.

В ходе комплексного редизайна имеющегося сайта были выполнены следующие этапы:

1. Визуальный анализ ниши

2. Анализ конкурентов

3. Анализ целевой аудитории

4. Функциональный прототип

5. Проработка текстов

6. Мудборд, подбор референсов

7. Дизайн-концепция

8. Дизайн всех страниц

9. Адаптивы для всех экранов

10. Внедрение анимации

11. Сборка UI Kit для передачи на верстку

В результате дизайн сайта отражает премиальное позиционирование компании, привлекает целевую аудиторию и соответствует высокому уровню сервиса бренда, поддерживая имидж.