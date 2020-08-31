Редизайн лендинга для компании "МодульБанк"

По заявке заказчика был разработан новый дизайн для лендинга по продаже ККТ (контрольно-кассовых терминалов). В процессе работы был проанализирован и составлен новый пользовательский путь, были выяснены и решены проблемы пользователей при старом дизайне. Разработанный мною новый прототип был успешно протестирован на целевой аудитории заказчика и в дальнейшем получил обновленный дизайн, тот который помог заказчику увеличить свои продажи.

Ссылка на работу: https://www.behance.net/gallery/98938229/Website-redesign-for-modulkassa