Редизайн многостраничного сайта по кровле крыш

Задача



Сделать современный редизайн сайта (главную страницу и страницу отзывов) по кровле крыш unikdom.ru

Нужно увеличить конверсию заявок с сайта и подстроиться под целевую аудиторию (35 – 50 лет).

Пожелания: оставить цветовую гамму и улучшить отзывы.

Показать только важную информацию и подобрать качественные фото.



Решение



Цвета использовал: синий как основной, тёмный в определённых секциях, белый на фоне всего сайта, серый у хедера и футера на фоне.

Так как сайт на тему крыш — решил использовал скосы у фона в темных секциях, а также располагать элементы по верх других элементов.

Это напоминает сами крыши и их расположение.

Сделал 12-ти колоночную сетку с отступами в 20 пикселей. Контент выстроен по сетке.

Дизайн простой и удобный, чтобы пользователи могли сразу и без усилий оставить заявку.

Не стал придумывать «Вау» эффекты, т.к для целевой аудитории важно: удобство, быстрота и чтобы было все просто и понятно.