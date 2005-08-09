Редизайн многостраничного сайта по кровле крыш
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Задача
Сделать современный редизайн сайта (главную страницу и страницу отзывов) по кровле крыш unikdom.ru
Нужно увеличить конверсию заявок с сайта и подстроиться под целевую аудиторию (35 – 50 лет).
Пожелания: оставить цветовую гамму и улучшить отзывы.
Показать только важную информацию и подобрать качественные фото.
Решение
Цвета использовал: синий как основной, тёмный в определённых секциях, белый на фоне всего сайта, серый у хедера и футера на фоне.
Так как сайт на тему крыш — решил использовал скосы у фона в темных секциях, а также располагать элементы по верх других элементов.
Это напоминает сами крыши и их расположение.
Сделал 12-ти колоночную сетку с отступами в 20 пикселей. Контент выстроен по сетке.
Дизайн простой и удобный, чтобы пользователи могли сразу и без усилий оставить заявку.
Не стал придумывать «Вау» эффекты, т.к для целевой аудитории важно: удобство, быстрота и чтобы было все просто и понятно.