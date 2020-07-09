Редизайн портала «Архивы кубикуса»

С Алексеем и его студией мы сотрудничаем не первый год. На этот раз он обратился с такой задачей: редизайн портала для фанатов миров фэнтези и фантастики. Актуальный дизайн создавался много лет назад и совершенно устарел как в моральном плане, так и в техническом.

Цветовая гамма была оставлена прежняя: светлая цветовая схема, коричневый, бежевый и желтый цвета подчеркивают сказочную ламповую атмосферу. Прекрасное решение было выбрано для оформления плашек: текстура бумаги старинных книг, что еще больше подчеркивает фэнтезийную тематику.

В портале очень много информации: многочисленные форумы, километры комментариев и огромное количество книг и фильмов, которые посетители советуют друг другу и пишут развернутые отзывы. А так же статьи, новости и рецензии. Все это нужно было представить компактно и интересно, грамотно продумать интерфейсы.

Выполненные работы:

-Прототипирование

-Разработка дизайна главной страницы и 4 внутренних, а также адаптация из под мобильные разрешения

-Верстка

Ссылка на сайт: https://www.kubikus.ru/