Редизайн портала Детская психология для родителей
Дизайн сайтов
Добавлена130 просмотров
12 лет назад
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Редизайн портала.
- разработка дизайна-прототипа, техзадания.
- экспорт данных со старого сайта
- сопровождение web-программирования.
- запуск портала (настройка SEO, старых/новых ссылок)
- разработка и продвижение новых информационных услуг портала.
- Продвижение (размещение баннеров, информационных промо-проектов)