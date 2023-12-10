Редизайн сайта Baby App

First.School — сервис для родителей детей от 0 до 6 лет, в котором родители могут сформировать персонализированную программу развития для малышей от 0 до 3х лет. Смотреть курсы, проходить марафоны и читать статьи о развитии и воспитании детей. Есть сайт и мобильное приложение.

Дизайн перестал быть актуальным, функционал больше не подходил для решения задач сервиса. Заказчик планирует расширение сервиса и внедрения нового функционала, а именно дублирование возможностей мобильного приложения на web. Появляется личный кабинет и возможность взаимодействия со всем контентом.

Какие были задачи: