Редизайн сайта для аренды транспортных средств

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Цель работы: горизонтальная раскладка страницы “Заявка на подбор транспортного средства”.
Задачи:
Подвести пользователя к каждому этапу последовательно, при этом отобразить прогресс бар.
Указать пользователю на возможность выбора транспортного средства при помощи радиокнопки.
Указать пользователю на примеры автомобилей различных классов (эконом, комфорт, бизнес и т.д.).
Добавить различные опции (количество и вес багажа, детское автокресло и т.д.).
Создать страницу с уточнением данных при оформлении заявки.