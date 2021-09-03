Редизайн сайта для аренды транспортных средств

Цель работы: горизонтальная раскладка страницы “Заявка на подбор транспортного средства”.

Задачи:

Подвести пользователя к каждому этапу последовательно, при этом отобразить прогресс бар.

Указать пользователю на возможность выбора транспортного средства при помощи радиокнопки.

Указать пользователю на примеры автомобилей различных классов (эконом, комфорт, бизнес и т.д.).

Добавить различные опции (количество и вес багажа, детское автокресло и т.д.).

Создать страницу с уточнением данных при оформлении заявки.