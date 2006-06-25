Редизайн сайта для гончарной студии

Выполнить редизайн существующего сайта, преобразуя его в минималистичный дизайн с акцентом на красный цвет. Необходимо переработать все элементы сайта (структуру, навигацию, графический дизайн, контент) в соответствии с принципами минимализма. Содержание сайта должно быть переработано и оптимизировано, удалив лишнюю информацию и сосредоточившись на ключевых сообщениях. Красный цвет должен быть использован как доминирующий цвет в дизайне сайта, но при этом не должен перегружать восприятие. Необходимо обеспечить хорошую читаемость текста и удобство навигации несмотря на использование яркого цвета. Редизайн должен улучшить пользовательский опыт и соответствовать современным веб-стандартам.

https://www.behance.net/gallery/216466515/sajt-dlja-goncharnoj-studii?tracking_source=project_owner_other_projects