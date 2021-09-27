Редизайн сайта для компании «Zemanapa»

Редизайн сайта для компании занимающейся продажей земельных участков «Zemanapa»

Помимо десктопной версии всех страниц сайта, были разработаны дизайн макеты под мобильные устройства и анимация объектов при наведении и скролле.

Более подробно с проектом можно ознакомится по ссылке: http://zemanapa.ru