Редизайн сайта для Юридической компании "Помиру78"

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Посмотреть сайт можно тут "ПОМИРУ78"

Цели и задачи:

  1. Сделать современный дизайн;

  2. Разработать структуру сайта: главная, страницы услуги для физических / юридических лиц, страница статей и страница новости/статьи.

  3. Поработать над текстовым контентом;

  4. Увеличить способы взаимодействия с посетителями сайта, добавив как можно больше CTA.

  5. Оставить бирюзовый и белый цвета.