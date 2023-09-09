Редизайн сайта для Юридической компании "Помиру78"
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Посмотреть сайт можно тут "ПОМИРУ78"
Цели и задачи:
Сделать современный дизайн;
Разработать структуру сайта: главная, страницы услуги для физических / юридических лиц, страница статей и страница новости/статьи.
Поработать над текстовым контентом;
Увеличить способы взаимодействия с посетителями сайта, добавив как можно больше CTA.
Оставить бирюзовый и белый цвета.