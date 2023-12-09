Редизайн сайта фитнес-студии NewFit

Задача: разработать современный интерфейс, используя фирменные цвета и стилистику компании, сделать сайт удобней, выделиться среди конкурентов

Для работы были взяты фото, логотип, информация и тексты с открытых источников NewFit

Выполнено:

1) анализ бизнеса и конкурентов, подбор референсов

2) анализ старого дизайна- работа над ошибками, редактирование структуры, текстов

3) разработка дизайн-макета

4) верстка макета на платформе Tilda