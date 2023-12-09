Редизайн сайта фитнес-студии NewFit
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
14 дней назад
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Задача: разработать современный интерфейс, используя фирменные цвета и стилистику компании, сделать сайт удобней, выделиться среди конкурентов
Для работы были взяты фото, логотип, информация и тексты с открытых источников NewFit
Выполнено:
1) анализ бизнеса и конкурентов, подбор референсов
2) анализ старого дизайна- работа над ошибками, редактирование структуры, текстов
3) разработка дизайн-макета
4) верстка макета на платформе Tilda