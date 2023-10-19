Редизайн сайта интернет-магазина PAYOT

Payot — французская компания, выпускающая средства для ухода за лицом и телом, которая в настоящее время по праву считается всемирно известной. Целью редизайна было - отразить миссию, настроение/вайб бренда, а также показать качество и лидерство на рынке натурального экологичного ухода.

В ходе комплексного редизайна имеющегося сайта были выполнены следующие этапы:

1. Визуальный анализ ниши

2. Анализ конкурентов

3. Анализ целевой аудитории

4. Функциональный прототип

5. Проработка текстов

6. Мудборд, подбор референсов

7. Дизайн-концепция

8. Дизайн всех страниц

9. Сборка UI Kit для передачи на верстку

Результат: современный стильный дизайн, отражающий философию бренда PAYOT и привлекающий целевую аудиторию