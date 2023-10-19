Редизайн сайта интернет-магазина PAYOT
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Payot — французская компания, выпускающая средства для ухода за лицом и телом, которая в настоящее время по праву считается всемирно известной. Целью редизайна было - отразить миссию, настроение/вайб бренда, а также показать качество и лидерство на рынке натурального экологичного ухода.
В ходе комплексного редизайна имеющегося сайта были выполнены следующие этапы:
1. Визуальный анализ ниши
2. Анализ конкурентов
3. Анализ целевой аудитории
4. Функциональный прототип
5. Проработка текстов
6. Мудборд, подбор референсов
7. Дизайн-концепция
8. Дизайн всех страниц
9. Сборка UI Kit для передачи на верстку
Результат: современный стильный дизайн, отражающий философию бренда PAYOT и привлекающий целевую аудиторию