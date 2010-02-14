Редизайн сайта кафедры УПиЭТ ХНУ
Дизайн сайтов
Добавлена188 просмотров
14 лет назад
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http://www.tup.km.ua:8092/index/index.php
Дизайн сайта переработан по заказу заведующего кафедрой управления персоналом и экономики труда Хмельницкого Национального университета доктора экономических наук, профессора Ведерникова М.Д.