Редизайн сайта компании "DAUKEN"

Полностью переработанный дизайн, с сохранением корпоративных цветов. Расширен функционал взаимодействия с пользователем. Подробно проработаны иконки, кнопки, всплывающие окна, меню сайта.

Результат работы уже. можно увидеть по ссылке: https://dauken.ru/

В данной работе были использованы 2 программы: Figma/Adobe Photoshop.