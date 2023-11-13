Редизайн сайта компании "DAUKEN"

Дизайн сайтов
Добавлена
месяц назад
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Редизайн сайта компании "DAUKEN"

Полностью переработанный дизайн, с сохранением корпоративных цветов. Расширен функционал взаимодействия с пользователем. Подробно проработаны иконки, кнопки, всплывающие окна, меню сайта.
Результат работы уже. можно увидеть по ссылке: https://dauken.ru/
В данной работе были использованы 2 программы: Figma/Adobe Photoshop.