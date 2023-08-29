Редизайн сайта московской центральной музыкальной школы

Проект на бехансе

Центральная Музыкальная Школа При МГК им. П.И. Чайковского - центр профессионального музыкального образования, современная концертная площадка, средоточие истории исполнительского искусства России. Уникальное учебное заведение, предназначенное для комплексного обучения особо одаренных детей.