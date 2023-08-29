Редизайн сайта московской центральной музыкальной школы
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4 месяца назад
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Центральная Музыкальная Школа При МГК им. П.И. Чайковского - центр профессионального музыкального образования, современная концертная площадка, средоточие истории исполнительского искусства России. Уникальное учебное заведение, предназначенное для комплексного обучения особо одаренных детей.