Редизайн сайта московской центральной музыкальной школы

Дизайн сайтов
Добавлена
4 месяца назад
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Проект на бехансе

Центральная Музыкальная Школа При МГК им. П.И. Чайковского - центр профессионального музыкального образования, современная концертная площадка, средоточие истории исполнительского искусства России. Уникальное учебное заведение, предназначенное для комплексного обучения особо одаренных детей.