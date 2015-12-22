Редизайн сайта Royal-kid.com

Три года спустя после нашего первого дизайна интернет-магазина Royal-Kid мы совместно с заказчиком решили, что внешний вид немного устарел. Кроме того, имелся ряд недостатков в юзабилити, которые были обнаружены с опытом.

Результат представлен вашему вниманию.

Итак, что в новой версии Royak-Kid мы изменили?

Все свои силы мы направили на то, чтобы сделать сайт более удобным:

Проанализировали тепловую карту кликов и вебвизор Яндекс.метрики. Обнаружили узкие места и точки выхода посетителей.

Выслушали теорию заказчика о том, что на сайте, по его мнению, не удобно.

Изучили сайты конкурентов.

Выдали нагора новый дизайн, который учел все замечания.

Что было проделано:

Мы значительно уменьшили шапку сайта и сделали ее плавающей. Так дизайн вышел дизайн более компактным.

Сделали мобильную адаптацию сайта.

Полностью заменили слайдер.

Убрали новости вниз главной страницы.

В категории товаров спрятали каталог в большую желтую кнопку, после чего получили возможность разместить 4 товара в строке, а не 3, как было раньше.

В карточке товара сделали удобный просмотр возможных расцветок товара слева от основного фото и вынесли справа от описания отзывы о товаре.

Значительно упростили оформление заказа.

Разработка сайта в студии Seorange:

Мы создаем сайты, ориентированные на высокую конверсию.

У нас можно заказать создание сайта «под ключ» (с наполнением и внутренней оптимизацией) или же отдельно без наполнения.

Разработка сайта ведется на базе популярных платформ, поэтому у вас не возникнет проблем с технической поддержкой и дальнейшим развитием функционала.

Когда разработка сайта будет завершена, мы обязательно научим пользоваться системой управления, проведем по всем функциям, все покажем и расскажем.

Если вы решите заказать разработку сайта в комплексе с наполнением и внутренней оптимизацией, вы получаете готовый к продвижению сайт, а также скидку 10% на продвижение сайта в нашей студии.

По окончании разработки сайта мы предоставляем 1 месяц бесплатной технической поддержки (гарантийный период) и 2 месяца бесплатных консультаций по работе и возможностям развития сайта.

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Наши контакты:

Tel/Viber: +38 (093) 944-19-07

Skype: seorange1