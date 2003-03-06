Редизайн Сайта UTO

UTO - Национальный центр тестирования (НЦТ) Республики Казахстан.

Сама организация была создана в 2010 году и отвечает за тестирование и квалификацию учеников, студентов и педагогов.

Сайт по праву имеет государственную важность и имеет право на превосходный внешний вид.

Поэтому я поставил цель сделать редизайн сайта и дать новое дыхание сайту НЦТ.