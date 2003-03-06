Редизайн Сайта UTO

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UTO - Национальный центр тестирования (НЦТ) Республики Казахстан.
Сама организация была создана в 2010 году и отвечает за тестирование и квалификацию учеников, студентов и педагогов.
Сайт по праву имеет государственную важность и имеет право на превосходный внешний вид.
Поэтому я поставил цель сделать редизайн сайта и дать новое дыхание сайту НЦТ.