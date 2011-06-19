Редизайн сайта «VELO»
Дизайн сайтов
Добавлена149 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2010/sites/velo/
«VELO» — Магазин вязаной одежды. Когда я только впервые увидел сайт этого интернет-магазина, я вздрогнул. Бррр. В конце концов решил сделать редизайн для портфолио.