Редизайн стартовой страницы сайта онлайн-курсов

Основная задача редизайна — улучшить пользовательский опыт, сделать сайт более современным, визуально привлекательным и конверсионным.

Для этого я:



1) Переработала структуру страницы, выделив ключевые блоки: преимущества курсов, отзывы, CTA-кнопки и тарифные планы.



2) Обновила визуальный стиль, подобрав современную цветовую палитру и шрифты, соответствующие бренду.



3) Добавила интерактивные элементы (анимации, hover-эффекты) для улучшения вовлеченности пользователей.

1) Улучшена структура страницы, что сократило путь пользователя к целевому действию.



2) Дизайн стал более современным, удобным и продающим.



3) Увеличена вовлеченность пользователей за счет интерактивных элементов.