Редизайн стартовой страницы сайта онлайн-курсов

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месяц назад
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Основная задача редизайна — улучшить пользовательский опыт, сделать сайт более современным, визуально привлекательным и конверсионным.

Для этого я:

1) Переработала структуру страницы, выделив ключевые блоки: преимущества курсов, отзывы, CTA-кнопки и тарифные планы.

2) Обновила визуальный стиль, подобрав современную цветовую палитру и шрифты, соответствующие бренду.

3) Добавила интерактивные элементы (анимации, hover-эффекты) для улучшения вовлеченности пользователей.

Результат

1) Улучшена структура страницы, что сократило путь пользователя к целевому действию.

2) Дизайн стал более современным, удобным и продающим.

3) Увеличена вовлеченность пользователей за счет интерактивных элементов.