Редизайн вебсайта CheapPlumber.ca

В рамках редизайна создан новый логотип компании, новый фирменный стиль.

Задача состояла в том чтобы сделать сайт более понятным и привлекательным, навигацию логичной, увеличить количество клиентов и улучшить продвижение сайта. Так же акцент был на адаптивности, чтобы он одинаково хорошо работал и выглядел на любом экране. Пользователю стало удобно как мгновенно связаться с компанией прямо с домашней страницы, так и с легкостью изучить все услуги и получить честную информацию по стоимости любой из них.

Благодаря редизайну прибыль компании была увеличена на 40%, сайт стал занимать лидирующие позиции в поисковиках в определенной нише в своем регионе.